tigars

Тигран Арсенян tigars

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
icipswork
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Продвижение сайта в поиске
Вопросы по существу Понимает о чем речь Рекомендую заказчика
Отличный парень. Ответил на все вопросы, спасибо.
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Оптимизировать скорость работы сайта на WordPress
Все отлично, рекомендую.
Профессионал своего дела. Спасибо.
Ответный отзыв