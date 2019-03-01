Собрал сайт на wordpress но страница очень медленно грузится нужно сделать полную копию [url=https://okoprom.ru]сайта[/url] чистым кодом
Сайты «под ключ»4 заявки
Закрыт
4 года назад
Собрал сайт на wordpress но страница очень медленно грузится нужно сделать полную копию [url=https://okoprom.ru]сайта[/url] чистым кодом
Требуется естественное продвижение сайта на первую страницу яндекса и гугла. Это сайт по приему вторсырья. okoprom.ru Нужны профессионалы которые ответят на все вопросы и выполнят работу без ошибок ( бан и прочее) Мы будем фиксировать положение сайта на ...
Есть google insights он показывает очень плохие результаты загрузки сайта, например Время загрузки для взаимодействия 12,0 сек. нужно снизить скорость загрузки сайта на всех устройствах. Нужны только профессионалы что бы внешний вид сайта и все его функции остались ...