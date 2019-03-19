Продвижение сайта в поиске

Требуется естественное продвижение сайта на первую страницу яндекса и гугла. Это сайт по приему вторсырья. okoprom.ru

Нужны профессионалы которые ответят на все вопросы и выполнят работу без ошибок ( бан и прочее)

Мы будем фиксировать положение сайта на данный момент и оценим результат после работы.