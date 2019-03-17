Здравствуйте. Есть интернет магазин, но заявок практически нет. Нужно понимание что с ним не так. Понять в каком направлении нужно двигаться для положительного результата? Ищу бюджетный недорогой вариант, на перспективу готов далее сотрудничать с хорошим ...
СЕО раздела сайта (по региону) + аудит и настройка директа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раздел сайта заказчика - http://prof-kom.ru/category/bitovki-konteyneri/
Необходимо по родительскому региону вывести в топ-5 (топ-3 в идеале) по ВЧ и СЧ. Есть один конкурент.
Необходимо провести аудит страниц, провести изменения (ограниченный доступ предоставим), и оптимизацию.
Так же необходимо провести анализ текущих настроек ЯндексДиректа, и перенастроить правильно.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию. Так же возможна
оплата на карты ВТБ, Альфы, ПСБ, БРС, (русский стандарт), Райфазен,
Кукуруза, Сбер (комиссия за счет получателя).
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
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В рамках только этого тендера мы готовы рассмотреть варианты оплаты, предложенные исполнителями.
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