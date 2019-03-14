СЕО-продвижение сайта (англоязычный проект)

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СЕО - продвижение сайта (SaaS приложение), англоязычный проект. 

Сайт https://bit.ly/2Y2eJOb 

Сем-ядро уже собрано другим специалистом (наверное нужно будет обновить), внутр. оптимизация особо не делалась

Основные страны тарегтинга - США, Британия, Канада, Австралия. 

Список конкурентов предоставлю.

В команде есть хороший копирайтер для написания англ. статей. 

Бюджет на ссылки есть. 

5 лет назад
guest_15342372434569
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад