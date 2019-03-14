Нужен специалист по СЕО

Поисковые системы (SEO)Закрыт52 заявки403 просмотра
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Здравствуйте. Есть интернет магазин, но заявок практически нет. Нужно понимание что с ним не так. Понять в каком направлении нужно двигаться для положительного результата? Ищу бюджетный недорогой вариант, на перспективу готов далее сотрудничать с хорошим специалистом, а не разводилой.

4 года назад
speek1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад