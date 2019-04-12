Нужен seo-специалист для небольших проектов

Поисковые системы (SEO)Завершен26 заявок259 просмотров
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Добрый день, нужен сео-специалист: аудит, оптимизация, консультация по двум проектам. Темы - неконкурентные, география Новосибирск. 

Подробнее при заявке. 

5 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andrey_Kuprin
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад
$150
12 дней
Специалист всегда на связи, предоставляет развернутые отчеты. Работа идет.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
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