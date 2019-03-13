SEO оптимизация сайта

Есть сайт pokajem-v-perepiske. ru Требуется его качественная оптимизация. Срок 60 дней (обговаривается).

Финансовая часть- обсуждается (но будьте вменяемы в плане обозначения гонорара. И в рублях РФ пожалуйста, без привязки к валюте.).

Сразу по условиям:

Предпочитаем работать через договор. Потому удобнее было бы, если исполнитель находится на территории РФ (но это не принципиально). Оплата производится в рублях РФ!

Успешный опыт в сфере SEO обязателен.

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-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество будет за гражданами РФ.

-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.

-Студии и агентства НЕ интересуют. Сами с усами.