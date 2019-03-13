SEO оптимизация сайта

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fLQatOsBivunSE8TUHhi7c2PkNUTODkKqnTq6v5RF5I/edit?usp=sharing Работа по БС Пишите какие пункты с 1 по 3 готовы выполнить Оплата за пункты: Пункт 1 - 20$ Пункт 2 - 10$ Пункт 3 - 15$ Приоритет тем, кто возьмет на себя все 3 пункта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт pokajem-v-perepiske. ru Требуется его качественная оптимизация. Срок 60 дней (обговаривается).
Финансовая часть- обсуждается (но будьте вменяемы в плане обозначения гонорара. И в рублях РФ пожалуйста, без привязки к валюте.).
Сразу по условиям:
Предпочитаем работать через договор. Потому удобнее было бы, если исполнитель находится на территории РФ (но это не принципиально). Оплата производится в рублях РФ!
Успешный опыт в сфере SEO обязателен.
Пиши! Возможно мы ищем именно тебя!
-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество будет за гражданами РФ.
-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.
-Студии и агентства НЕ интересуют. Сами с усами.
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