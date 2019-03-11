Отфильтровать купленные ссылки

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок153 просмотра
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На сайт куплено около 1200 ссылок 

Нужно проанализировать этот список на вопрос качества. 

Нужно провести как технический аудит, так и визуальный (оценить расположение ссылки, верстку сайте, для людей или для робота сделан сайт)

Цель снять ссылки с плохих сайтов

5 лет назад
nosferat
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад