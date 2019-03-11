Продвижение сайта, белыми методами.

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок238 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно продвинуть сайт в топ 10 – 5 по гуглу.

Города продвижения: Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов на Дону.

Сайт новый. На вордпрессе. Тематика продвижения магистерские, кандидатские и докторские диссертации на заказ.

Сайт лэндинг. Нужно так же составить ядро ключевиков.

Сам сайт скинем в личку.

Пишите пожалуйста цену за месяц продвижения.

Ждем ваших заявок.

5 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад