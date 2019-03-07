Нужно Настроить Рекламную Компанию в Яндексе / Гугл на лендинг. Показать нам свою проф пригодность и попасть в команду на постоянную работу.
SEO оптимизация, наполнение текстами, совершенствование юзабилити
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Возможные ключевые фразы находятся в приложенном файле. Размер бюджета 300 евро за русскую версию сайта, если какие то фразы по вашему мнению не подходят, то подберите сами подходящие, главное, чтобы они соответствовали нашему товару, чтобы кто попало не оставлял заявки и не отвлекал менеджеров понапрасну.
Наша цель НЕ как можно больше контактов набрать, а добиться получения высококачественных заявок, чтобы бюджет не только окупал себя, но и приносил прибыль. Поэтому такие фразы как: "Минимальная партия от 2000 евро" должны удержать нежеланную категорию посетителей с нашего сайта и тем самым дать возможность менеджерам по продажам обрабатывать более качественные заявки. Конечно мы осознаём тот факт, что невозможно в сети отсортировать на 100% нежелаемых посетителей, но добиться цели держать минимум таких контактов – это наша обязанность и обязанность тех, кто возьмёт на себя ответственность наш сайт раскручивать.
Если наш сайт стокконтинент точка ком слэш ру
для гугла и яндекса оптимирован, скажите, мы тогда копируем его и переведём тексты на английский язык и этот сайт будет доступен на
стокконтинент точка ком
Сделать сабдомен
ру точка стокконтинент точка ком
и перенести русский сайт на этот сабдомен не проблема, если вы на 100% уверены, что от этого будет больше пользы.
Кроме выше указанных работ необходимо наполнение сайта текстами и возможно их корректировка до совершенствования.
А так же постоянный контроль и совершенствование юзабилити сайта. К тому же контроль качества заявок.
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