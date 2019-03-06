SEO оптимизации картинок ин магазин

Здравствуйте! Нужен специалист по SEO оптимизации картинок .Интернет магазин ( женские сумки) ежедневно загружаем на сайт уникальный контент ( фотографии товара) . Нужно что бы при высокочастотных запросах на яндексе и гугле фотографии были в первых ряда. Пожалуйста пишите стоимость работы и это будет разовая работа или ежемесячное сопровождение.