SEO. Правка текстов и метатегов товаров WP-сайта.

Добрый день!

Есть заполненный сайт на wordpress с товарами - бытовки-быстро.рф.

Необходимо переработать товарные страницы под современные требования SEO:

1. Корректно перепрописать метатеги, title, description.

2. В текстах разнообразить семантику (добавить синонимы для базового ключа).

Где нужно внести корректировки в заголовки, подзаголовки и URL (в этом случае обязательно предоставить список записей для 301 редиректа!).

Требуется грамотный SEO специалист с опытом подобной работы. Любые дополнительные рекомендации привествуются, будут оплачены отдельно.

При подаче заявки прошу указать стоимость за весь комплекс услуг.

Благодарю!