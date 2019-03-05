Вывести сайт в топ 5 Google.kz

Доброго дня,необходимо сайт A-lux.kz вывести в топ 5 Google Kz интересует только Гугл.

Регион Казахстан.

Домену 12 + лет.

Хорошо индексируется находится в топ 15 по многим запросам,по неоторым в топ 5.

Создано много отдельных страниц,ведется блог,регулярно пишутся уникальные статьи.

Вот по каким запросам нужно вывести его в топ 5:

1. Создание сайтов в Алматы

2.Создание сайтов

3.Создание сайтов Алматы

4. Разработка сайтов в Алматы.

5.Разработка сайтов

6.Разработка сайтов Алматы

7.Создание сайтов в Казахстане.

Желательные сроки:3-4 месяца

Нужны какие то минимальные гарантии,не хотим кидать деньги на ветер.

Пишите стоимость в месяц и что будет входить в эти работы.

Прошу называть адекватные цены,в этом бизнесе более 12 лет, цены по рынку СНГ знаем.

В случае удачного вывода сайта в топ,дадим еще 5 сайтов на дальнейшее продвижение.