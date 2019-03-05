Вывести сайт в топ 5 Google.kz

Задача:[list][*]составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;[*]составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;[*]анализ количества символов статьи;[*]генерация title и description для стати.[/list]Как проходит работа:[list][*]Вам предоставляются ключевые слова и фразы;[*]Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП ...
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Доброго дня,необходимо сайт A-lux.kz вывести в топ 5 Google Kz интересует только Гугл.
Регион Казахстан.
Домену 12 + лет.
Хорошо индексируется находится в топ 15 по многим запросам,по неоторым в топ 5.
Создано много отдельных страниц,ведется блог,регулярно пишутся уникальные статьи.
Вот по каким запросам нужно вывести его в топ 5:
2.Создание сайтов
3.Создание сайтов Алматы
4. Разработка сайтов в Алматы.
5.Разработка сайтов
6.Разработка сайтов Алматы
7.Создание сайтов в Казахстане.
Желательные сроки:3-4 месяца
Нужны какие то минимальные гарантии,не хотим кидать деньги на ветер.
Пишите стоимость в месяц и что будет входить в эти работы.
Прошу называть адекватные цены,в этом бизнесе более 12 лет, цены по рынку СНГ знаем.
В случае удачного вывода сайта в топ,дадим еще 5 сайтов на дальнейшее продвижение.
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