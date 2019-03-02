Сделать 50 ТЗ для копирайтера

$19
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки213 просмотров
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Задача:

  • составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;
  • составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;
  • анализ количества символов статьи;
  • генерация title и description для стати.
Как проходит работа:
  • Вам предоставляются ключевые слова и фразы;
  • Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП -10 (по необходимости подключаете гугл);
  • делаете структурированный план статьи для копирайтера;
  • указываете объем статьи.
Более подробное ТЗ Вам предоставят.Важно:
  • План статьи должен максимально полно и осмысленно отвечать на все ключи из списка.
  • ТЗ должно максимально разжёвано объяснять копирайтеру о чем нужно писать.
  • Необходимо избегать любых неоднозначностей в ТЗ («Особенности», «Нюансы»,
  • «Описание»)
  • В задание можно добавлять немного “Отсебятины” если на ваш взгляд это лучше раскроет
  • тему.
  • В план нужно вписывать пункты: c таблицами (пример: составить таблицу со средними
  • ценами), рейтингами.
Оплата:25 рублей за 1 ТЗ
5 лет назад
EkaterinaPav
Екатерина 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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