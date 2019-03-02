Сделать 50 ТЗ для копирайтера

Необходимо настроить абсолютно новый youtube канал с ноля. Обращаю внимание ,что нужна настройка именно канала , а не рекламной кампании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
- составление структуры статьи (плана) для копирайтеров;
- составление уникальных заголовков h2-h3 для стати;
- анализ количества символов статьи;
- генерация title и description для стати.
- Вам предоставляются ключевые слова и фразы;
- Вы делаете выборку статей-конкурентов по главному ключу в Яндекс ТОП -10 (по необходимости подключаете гугл);
- делаете структурированный план статьи для копирайтера;
- указываете объем статьи.
- План статьи должен максимально полно и осмысленно отвечать на все ключи из списка.
- ТЗ должно максимально разжёвано объяснять копирайтеру о чем нужно писать.
- Необходимо избегать любых неоднозначностей в ТЗ («Особенности», «Нюансы»,
- «Описание»)
- В задание можно добавлять немного “Отсебятины” если на ваш взгляд это лучше раскроет
- тему.
- В план нужно вписывать пункты: c таблицами (пример: составить таблицу со средними
- ценами), рейтингами.
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