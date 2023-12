Правки с AdSense

Есть действующий форум www.tutnetam.com , недавнo началась резкая потеря дохода от рекламы, выдает ошибку:

Google Adsense error: Our crawler was unable to access the pages listed in the ’Blocked URLs’ column to determine the content and display ads. Click the ’plus’ icon beside each domain to see an expanded list of affected URLs. When our crawler can’t access your content we won’t show ads, resulting in lower revenue and coverage. Follow the link in the ’Error’ column to learn how to correct these errors.

Page not found

If the URL sent to Google points to a page that doesn't exist (or no longer exists) on a site, or results in a 404 (Not Found) error, Google's crawlers will not successfully crawl your content.