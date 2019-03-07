Собрать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок232 просмотра
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Необходимо собрать семантическое ядро и распределить ключи по странице. Все сделать в один excel файл.

5 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$60
7 дней
WMZ
Сработано отлично. В сроки уложилась, лишних вопросов не задавала, сделала все даже лучше чем ожидали. Приятно работать!
Иван отличный заказчик. Задача поставлена четко, оплата поступила мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству
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