После заказа в СеменЯдрен СЯ нужно составить структуру сайта. Приветствуются люди с опытом. Пример составления тут http://seo-case.com/articles/formirovanie-struktury-sayta-na-osnove-yadra.html Оставляйте заявки. Связь в телеграм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать семантическое ядро и распределить ключи по странице. Все сделать в один excel файл.
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