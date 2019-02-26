SEO-оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок336 просмотров
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Ищем грамотного сеошника для внутренней оптимизации сайта. 

Копирайтер будет наш. 

Рассмотрим все варианты. 

Исполнителю нужно: 

- Оценить портал https://literaturno.com/

- Написать стоимость своих услуг 

- Сказать, почему нам лучше выбрать именно его. 

5 лет назад
guest_15511937023914
5 лет в сервисе
Был
2 года назад