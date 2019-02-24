Привет, задача стоит такая: нужно в гугл адсенс отслеживать заработок для каждого уникального ID, который будет передаваться в GET параметре ссылки на сайт. Например ссылка: [url=https://site.com/?id=$%7Bid]https://site.com/?id=${id[/url]} И в зависимости от переданного id нужно различать трафик, то ...
Требуется размещение на популярных сервисах комментариев с ссылкой
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Требуется размещение на популярных сервисах комментариев с ссылкой на сайт (естественно, без спама)
Тематика: IT-услуги, в частности продвижение сайтов
В предложении укажите список сервисов, в которых Вы могли бы установить комментарий, например у Вас есть так трастовые аккаунты.
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