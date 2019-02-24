Требуется размещение на популярных сервисах комментариев с ссылкой

$40
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка138 просмотров
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Требуется размещение на популярных сервисах комментариев с ссылкой на сайт (естественно, без спама)

Тематика: IT-услуги, в частности продвижение сайтов

В предложении укажите список сервисов, в которых Вы могли бы установить комментарий, например у Вас есть так трастовые аккаунты.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад