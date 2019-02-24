Консультация по google API. Google Analytics и Google AdSense

Привет, задача стоит такая: нужно в гугл адсенс отслеживать заработок для каждого уникального ID, который будет передаваться в GET параметре ссылки на сайт.

Например ссылка: https://site.com/?id=${id}

И в зависимости от переданного id нужно различать трафик, то есть заработок, показы, клики и тд. И все эти параметры нужно получать через API с разбивкой по суткам.

Немного изучив это, я узнал что можно подключить гугл адсенс к гугл аналитике, и получать статистику от аналитики. Но необходимо получать точные данные, без значительных погрешностей. Как мне кажется, через гугл адсенс будет более точно, но при работе с ним, стоит вопрос в максимальном количестве рекламных блоков, и автоматизации создания рекламных блоков. Нам необходимо как можно больше блоков.

В итоге, мы хотели бы узнать:

как построить такую систему;

получить примеры запросов к API, которые потребуются для создания такой системы (и получения токена, для авторизации);

и ответить на вопросы, которые могут возникнуть, в процессе создания этой системы.

В заявке оставляйте, что можете подсказать, частично или полностью и предлагайте свою цену за такую консультацию.

Спасибо.