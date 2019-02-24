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Консультация по google API. Google Analytics и Google AdSense
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Привет, задача стоит такая: нужно в гугл адсенс отслеживать заработок для каждого уникального ID, который будет передаваться в GET параметре ссылки на сайт.
Например ссылка: https://site.com/?id=${id}
И в зависимости от переданного id нужно различать трафик, то есть заработок, показы, клики и тд. И все эти параметры нужно получать через API с разбивкой по суткам.
Немного изучив это, я узнал что можно подключить гугл адсенс к гугл аналитике, и получать статистику от аналитики. Но необходимо получать точные данные, без значительных погрешностей. Как мне кажется, через гугл адсенс будет более точно, но при работе с ним, стоит вопрос в максимальном количестве рекламных блоков, и автоматизации создания рекламных блоков. Нам необходимо как можно больше блоков.
В итоге, мы хотели бы узнать:
- как построить такую систему;
- получить примеры запросов к API, которые потребуются для создания такой системы (и получения токена, для авторизации);
- и ответить на вопросы, которые могут возникнуть, в процессе создания этой системы.
Спасибо.
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