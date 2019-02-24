Настройка SEO после переезда на новый домен

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок236 просмотров
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Была произведена модернизация одного сайта (глобальная) и размещение его на новом доменном имени.

На старом сайте (домене) планируется сделать автоматическую переадресацию на новый.

Если это реально, надо провести определенные настройки так, чтобы в поисковиках вместо старого домена стал новый, ну и чтобы показатели в поисковой выдаче не упали в ноль.

Домены в приложенном файле.

Также принимаются предложения по настройке SEO для нового сайта (внутренняя оптимизация, регистрация в каталогах и так далее).

5 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад