Настройка SEO после переезда на новый домен

Продвижение сайта (продажа и монтаж кондиционеров). Оптимизация контента. Долгосрочное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Была произведена модернизация одного сайта (глобальная) и размещение его на новом доменном имени.
На старом сайте (домене) планируется сделать автоматическую переадресацию на новый.
Если это реально, надо провести определенные настройки так, чтобы в поисковиках вместо старого домена стал новый, ну и чтобы показатели в поисковой выдаче не упали в ноль.
Домены в приложенном файле.
Также принимаются предложения по настройке SEO для нового сайта (внутренняя оптимизация, регистрация в каталогах и так далее).
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