Сбор брендовой семантики для интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки185 просмотров
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Необходимо для интернет-магазина косметики собрать семантику по брендам, для формирования ассортимента и будущей SEO-оптимизации.

5 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
medvedevseo
Дмитрий 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
18 дней
WMZ
Задача исполнена согласно требованиям! Рекомендую, буду обращаться еще
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен