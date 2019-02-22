Нужна консультация по SEO, Google, США

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок466 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт с 1300 страничками. На него ставятся хорошие ссылки, по аналогии с другими проектами. Другие проекты прут, этот же наоборот - недавно Гугл вообще из индекса выкинул около 1000 страниц.

При том что есть подобные сайты в топе Гугла.

Вопросы:

- в чем проблема

- что делать, есть ли смысл этот сайт исправлять или лучше новый запилить

- как конкретно исправить

Важно: я ищу человека с хорошим опытом продвижения именно под Гугл и именно под США. У вас должен быть уровень эксперта. Чтобы получить задание, вы должны как-то обосновать свою экспертность - например, у вас может быть блог, свой сайт, акк на сёрче, отзывы от серьёзных заказчиков или что-то ещё. Например, можете показать сайты в топе и доказать что они свои.

Я готов заплатить за консультацию до $500, это уровень очень серьёзных консультантов, известных как dr max, wolf, они к сожалению заняты сейчас, ищу альтернативу. Если не знаете, кто это, то вам не сюда.

5 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Увеличение конверсии сайта жилого комплекса

    Доброго времени суток.   Нам требуется специалист  который увеличит конверсию на лендинге . За счет проработки смыслов.  У нас Агентство недвижимости   жк-ес-на-социалистицеской-спб. рф

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 10 ссылок крауда

    Необходимо проставить 10 ссылок на сайт. Тематика: Быстровозводимые модульные здания. Необходимо проставить: [list][*]3 ссылки на главную https://modul.com.ua/  [*]7 ссылок на страницу дачных домиков https://modul.com.ua/dachnye-domiki/  [/list] Темы должны быть тематическими (строительство, сад-огород и подобное) Темы, в которых будут сообщения не должны быть ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сем. ядро + ТЗ для Интернет магазина

    Нужно проработать семантическое ядро и написать ТЗ для Интернет магазина.  Рассматриваем пока только категории.  Работаем поэтапно.  1. Формируем сем. ядро для основных разделов ВЧ запросы.  2. Пишем ТЗ для копирайтера под ВЧ.  3. Формируем сем. ядро для подразделов СЧ.  4. Формируем ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен трафик на сайт

    Нужен трафик для сайта с магическими услугами - карты Таро, продажа оберегов и так далее.   Ниша относительно свободная, конкуренции мало, ЦА тоже выявлена. Оплата за результат. Результатом является увеличение продаж, а не увеличение посещаемости. Платим хорошо! Работа разовая, не ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Форекс Трафик

    Нужен трафик по форекс, или готовая лидогенерация, принимаем разные варианты, и разные оплаты, есть уже готовые лендинги на которые можете лить трафик, или можете предложить свои варианты.  Ждем вариантов на почту или в личку.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад