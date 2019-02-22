Нужна консультация по SEO, Google, США

Есть сайт с 1300 страничками. На него ставятся хорошие ссылки, по аналогии с другими проектами. Другие проекты прут, этот же наоборот - недавно Гугл вообще из индекса выкинул около 1000 страниц.

При том что есть подобные сайты в топе Гугла.

Вопросы:

- в чем проблема

- что делать, есть ли смысл этот сайт исправлять или лучше новый запилить

- как конкретно исправить

Важно: я ищу человека с хорошим опытом продвижения именно под Гугл и именно под США. У вас должен быть уровень эксперта. Чтобы получить задание, вы должны как-то обосновать свою экспертность - например, у вас может быть блог, свой сайт, акк на сёрче, отзывы от серьёзных заказчиков или что-то ещё. Например, можете показать сайты в топе и доказать что они свои.

Я готов заплатить за консультацию до $500, это уровень очень серьёзных консультантов, известных как dr max, wolf, они к сожалению заняты сейчас, ищу альтернативу. Если не знаете, кто это, то вам не сюда.