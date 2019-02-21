Сем. ядро + ТЗ для Интернет магазина

Добрый день, хотим найти человека для продвижения нашего сайта. тематика сайта напольный покрытия, регион Санкт-Петербург www.floorideal.ru произвести аудит выявить слабые места оптимизировать сайт под поисковые системы Яндекс и Гугл увеличить конверсию сайта Буду рад выслушать предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проработать семантическое ядро и написать ТЗ для Интернет магазина.
Рассматриваем пока только категории.
Работаем поэтапно.
1. Формируем сем. ядро для основных разделов ВЧ запросы.
2. Пишем ТЗ для копирайтера под ВЧ.
3. Формируем сем. ядро для подразделов СЧ.
4. Формируем ТЗ под СЧ
Сайт sigma-med.ru
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