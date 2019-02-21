Сем. ядро + ТЗ для Интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно проработать семантическое ядро и написать ТЗ для Интернет магазина. 

Рассматриваем пока только категории. 

Работаем поэтапно. 

1. Формируем сем. ядро для основных разделов ВЧ запросы. 

2. Пишем ТЗ для копирайтера под ВЧ. 

3. Формируем сем. ядро для подразделов СЧ. 

4. Формируем ТЗ под СЧ 

Сайт sigma-med.ru

5 лет назад
nosferat
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Добрый день, хотим найти человека для продвижения нашего сайта. тематика сайта напольный покрытия, регион Санкт-Петербург www.floorideal.ru произвести аудит выявить слабые места оптимизировать сайт под поисковые системы Яндекс и Гугл увеличить конверсию сайта Буду рад выслушать предложения.

    Поисковые системы (SEO)30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен трафик на сайт

    Нужен трафик для сайта с магическими услугами - карты Таро, продажа оберегов и так далее.   Ниша относительно свободная, конкуренции мало, ЦА тоже выявлена. Оплата за результат. Результатом является увеличение продаж, а не увеличение посещаемости. Платим хорошо! Работа разовая, не ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Форекс Трафик

    Нужен трафик по форекс, или готовая лидогенерация, принимаем разные варианты, и разные оплаты, есть уже готовые лендинги на которые можете лить трафик, или можете предложить свои варианты.  Ждем вариантов на почту или в личку.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO продвижение сайта

    Требуется SEO продвижение сайта "под ключ".   1. Минимизация затрат!!!  2. Анализ реально подходящих методов продвижения   3. SEO - Оптимизация сайта   Сайт teploffs.ru

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo оптимизация сайта

    Необходимо выполнить ряд сео работ:1. Анализ сайта.2. ТЗ разработчику.3. Составить семантические ядро.4. ТЗ копирайтеру.5. Составить мета-теги для всех страниц.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Раскрутка сайта строительной тематики

    У нас есть строительная компания, которая специализируется на ремонтах в квартирах. Недавно сделали сайт (сайт новый). Информация на сайте статична (вся кроме блога на CRM-вордпрес). Блог можно шарить в соц. сети. Темы статьей в блог (штук 10) ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад