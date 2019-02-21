Сем. ядро + ТЗ для Интернет магазина

У нас есть строительная компания, которая специализируется на ремонтах в квартирах. Недавно сделали сайт (сайт новый). Информация на сайте статична (вся кроме блога на CRM-вордпрес). Блог можно шарить в соц. сети. Темы статьей в блог (штук 10) ...