Seo оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок251 просмотр
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Необходимо выполнить ряд сео работ:1. Анализ сайта.2. ТЗ разработчику.3. Составить семантические ядро.4. ТЗ копирайтеру.5. Составить мета-теги для всех страниц.

5 лет назад
dimkanov
40 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$200
3 дня
Хороший специалист SEO. Подробно объяснил процесс работы. Провел анализ и составил хорошо описанное задание другим специалистам (разработчик, копирайтер). Контролирует выполнение своих рекомендаций на продвигаемом ресурсе для получения положительного результата работы. Рекомендую для работы.
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