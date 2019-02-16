[b]Для 10 страниц одного сайта[/b] Собрать слова (ядро) Распределить по посадочным Написать мета (Тайтлы, Заголовки, Описание) Написать ТЗ для копирайтера - дать задание, утвердить со мной, разместить на сайте.
Разработка качественного семантического ядра для интернет-магазина
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Сбор семантического ядра и распределение его по посадочным страницам (кластеризация) по ассортименту товаров интернет-магазина https://mimimi-konvert.ru/
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