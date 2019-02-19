Раскрутка сайта строительной тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка198 просмотров
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У нас есть строительная компания, которая специализируется на ремонтах в квартирах.

Недавно сделали сайт (сайт новый). Информация на сайте статична (вся кроме блога на CRM-вордпрес). Блог можно шарить в соц. сети. Темы статьей в блог (штук 10) придуманы и пишутся. Есть также баннера всех размеров для контекстной рекламы.

Нам необходима помощь двух человек (или одного мульти-инструменталиста): seo-специалист и веб-разработчик для мелких дел (замена иконок, текста на странице, перелинковка).

Цель (точно): Сайт необходимо поднять в топ 10-20 в гугль-поиске.

Задачи (могут менятся)

-Составление семантического ядра

-Внешняя оптимизация

-Внутренняя оптимизация

-Аудит сайта

-Подбор семантического ядра

-настройка контекстной рекламы

Интересует только длительное сотрудничество. 

5 лет назад
moon17
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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