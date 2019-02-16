Seo оптимизация и продвижение сайта

Требуется семантика на информационный сайт интерьерной тематики кластер "двери" Оплата 1 готовая структура статьи = 160 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость структуры статьи. Условия - Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждую структуру статьи; возможна безопасная сделка). - ...
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Добрый день!
Нужна помощь в оптимизации и продвижении сайта. Тематика - аренда и продажа строительного оборудования.
Необходимая работа:
-оптимизация сайта,
-составление семантического ядра,
-составление ТЗ для копирайтеров,
-закупка ссылок и пр.
Интересует выход в топ 3 по средне частотным и топ 5 по высоко частотным запросам.
Всю необходимую информацию готова выслать по запросу
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