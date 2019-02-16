Seo оптимизация и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт26 заявок309 просмотров
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Добрый день!

Нужна помощь в оптимизации и продвижении сайта.  Тематика - аренда и  продажа строительного оборудования. 

Необходимая работа:

-оптимизация сайта,

-составление семантического ядра,

-составление ТЗ для копирайтеров,

-закупка ссылок и пр. 

Интересует выход в топ 3 по средне частотным и топ 5 по высоко частотным запросам.  

Всю необходимую информацию готова выслать по запросу

5 лет назад
Axon-in
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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