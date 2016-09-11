nosferat

Виталий nosferat

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отфильтровать купленные ссылки

    На сайт куплено около 1200 ссылок  Нужно проанализировать этот список на вопрос качества.  Нужно провести как технический аудит, так и визуальный (оценить расположение ссылки, верстку сайте, для людей или для робота сделан сайт) ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сем. ядро + ТЗ для Интернет магазина

    Нужно проработать семантическое ядро и написать ТЗ для Интернет магазина.  Рассматриваем пока только категории.  Работаем поэтапно.  1. Формируем сем. ядро для основных разделов ВЧ запросы.  2. Пишем ТЗ для копирайтера под ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно переверстать главную страницу сайта http://marketry.ru Верстку нужно прикрутить к на сайт. CMS Modx Есть описание для активных элементов, скину в переписке.

    MODX
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Два баннера

    Нужно сделать 2 баннера 346х100px Баннер состоит из лого и текста. Не навязчивая анимация, чтобы притягивала взгляд. Формат Gif

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильная версия

    Нужно адаптировать сайт sigma-med.ru под мобильные устройства. Задача минимум, чтобы сайт прошел проверку поисковых систем на адаптацию. Задача максимум, чтобы было удобно просматривать и заказывать через телефоны и планшеты.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстка сайта

    Есть сайт marketry.ru нужно внести правки согласно комментариям на скриншотах. скрины примерно такого вида https://prnt.sc/fx77fl Изменения нужно будет сначала сделать в отдельном файле, а  потом внести на сайт. Движок MODX Revolution 2.5.0-pl

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сортировка товаров в Modx

    Есть магазин на Modx Revolution 2.5.0-pl и minShop2 Товары можно сортировать относительно друг друга только внутри родительских категорий. Нужно, чтобы товар можно было сортировать и вне родительской категории. При этом вариант сбросить все товары ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт и прикрутить страницы к MODx Всего около 20 страниц. Страницы частично содержат динамику на JS Пример уже сверстанных нескольких страниц тут http://gibrid24.ru

    JavaScriptMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP скрипт работы с MYSQL

    Нужен скрипт который 1. Подключится к двум разным базам 2. Выберет 2 таблицы. 3. Сверит таблицу 1 с таблицей 2. Если в таблице 2 нет каких-то полей из таблицы 1, то добавит ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос сайта cscart

    Нам нужно    1. Обновить движок. Сейчас Cs-cart 2.0 до 4,3 2. Перенести все товары, категории, статьи и новости сохранив их пути. 3. Наладить систему загрузки - выгрузки товаров (на рассмотрении) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Google+ api

    Нужно через api получить информацию о людях, которые лайкнули мою страницу.  Лайк google plus

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Почистить 1с Розницу

    Есть база на 1С Розница 1.0 В какой-то момент перестала делаться резевная копия(грузиться бесконечно). Нужно 1. Починить базу, чтобы работала резервная копия 2. Написать код, чтобы при оформлении заказа создавался ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта
JavaScriptMODX
Отличный заказчик! Всегда на связи, мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сверстали быстро и качественно. Сразу прикрутили к движку. Рекомендую.
Ответный отзыв
doh_06
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
PHP скрипт работы с MYSQL
MySQLPHP
Хороший заказчик, с оплатой проблем нет, знает чего хочет и знает свое дело. Рекомендую!
Сделал все четко и быстро.
Ответный отзыв
richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Почистить 1с Розницу
Интересное задание, оплата сделана по факту выполнения задачи. Виталий показал себя как надёжный и ответственный заказчик. Спасибо за сотрудничество.
Работу выполни в срок, без задержек. Удаленно подключился к компьютеру магазина и по месту все установил и настроил. Работой доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Выгрузка прайса в exel
Joomla
Четкое тз, быстрая оплата, прятно было работать
Практически все время работы был на связи, ни куда не пропадал. Работу сделал быстро, без затягивания сроков. Все правки внес оперативно. С Артемом можно работать.
Ответный отзыв
tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация рабочей кампании в Direct
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Все сделано в срок, и за разумную цену. В целом работой доволен.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов