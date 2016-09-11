На сайте Buro247.com нужно реализовать функционал AMP страниц. Фрон реализован на React, бек на Ruby on Rails. Нужно сделать API которое будет возвращять статьи в AMP формате.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть библиотека для подключения к серверу по API https://pypi.org/project/midea-inventor-lib/#files Нужно переписать ее на PHPЗакрыт6 лет назад
На сайт куплено около 1200 ссылок Нужно проанализировать этот список на вопрос качества. Нужно провести как технический аудит, так и визуальный (оценить расположение ссылки, верстку сайте, для людей или для робота сделан сайт) ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно проработать семантическое ядро и написать ТЗ для Интернет магазина. Рассматриваем пока только категории. Работаем поэтапно. 1. Формируем сем. ядро для основных разделов ВЧ запросы. 2. Пишем ТЗ для копирайтера под ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно переверстать главную страницу сайта http://marketry.ru Верстку нужно прикрутить к на сайт. CMS Modx Есть описание для активных элементов, скину в переписке.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 2 баннера 346х100px Баннер состоит из лого и текста. Не навязчивая анимация, чтобы притягивала взгляд. Формат GifБаннеры20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно адаптировать сайт sigma-med.ru под мобильные устройства. Задача минимум, чтобы сайт прошел проверку поисковых систем на адаптацию. Задача максимум, чтобы было удобно просматривать и заказывать через телефоны и планшеты.HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть галерея, нужно к ней добавить некоторые элементы. Сейчас выглядит так http://marketry.ru/gallery.html А должно быть как на скринахЗакрыт8 лет назад
Нужна разметка для поисковиков товаров, хлебных крошек, картинок и т.д. Сайт на joomla Версия 1.5.26 Разметка такая https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ряд вычислений, в результате которых получаем результаты и строим на их основе график. Сейчас все реализовано в MathCad По результатам нужно построить график Файлы прилагаю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт marketry.ru нужно внести правки согласно комментариям на скриншотах. скрины примерно такого вида https://prnt.sc/fx77fl Изменения нужно будет сначала сделать в отдельном файле, а потом внести на сайт. Движок MODX Revolution 2.5.0-plHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть магазин на Modx Revolution 2.5.0-pl и minShop2 Товары можно сортировать относительно друг друга только внутри родительских категорий. Нужно, чтобы товар можно было сортировать и вне родительской категории. При этом вариант сбросить все товары ...Закрыт8 лет назад
Нужно написать и разместить приложение на площадкаx wix.com и tiu.ru Приложение будет вызывать скрипт со стороннего сайта,Закрыт8 лет назад
Нужно написать приложение, которое будет возвращать список посмотревшим мою страницу в указных соц сетях.Закрыт8 лет назад
Нужно сверстать сайт и прикрутить страницы к MODx Всего около 20 страниц. Страницы частично содержат динамику на JS Пример уже сверстанных нескольких страниц тут http://gibrid24.ruHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно настроить TURN сервер, чтобы к нему можно было цепляться. Сейчас установили https://github.com/coturn/coturn но не получается дать ему ума.Закрыт8 лет назад
Нужен скрипт который 1. Подключится к двум разным базам 2. Выберет 2 таблицы. 3. Сверит таблицу 1 с таблицей 2. Если в таблице 2 нет каких-то полей из таблицы 1, то добавит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нам нужно 1. Обновить движок. Сейчас Cs-cart 2.0 до 4,3 2. Перенести все товары, категории, статьи и новости сохранив их пути. 3. Наладить систему загрузки - выгрузки товаров (на рассмотрении) ...Закрыт9 лет назад
Нужно через api получить информацию о людях, которые лайкнули мою страницу. Лайк google plusЗакрыт9 лет назад
Есть база на 1С Розница 1.0 В какой-то момент перестала делаться резевная копия(грузиться бесконечно). Нужно 1. Починить базу, чтобы работала резервная копия 2. Написать код, чтобы при оформлении заказа создавался ...1С-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад