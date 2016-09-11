Почистить 1с Розницу

Всем привет! Делали работы по 1с "управление торговлей" Вылезла ошибка, необходимо ее исправить. Есть тимвьюер, можно подключиться и помочь. В ответе указывайте стоимость вашего часа работы.
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Есть база на 1С Розница 1.0
В какой-то момент перестала делаться резевная копия(грузиться бесконечно).
Нужно
1. Починить базу, чтобы работала резервная копия
2. Написать код, чтобы при оформлении заказа создавался счет по образцу
3. На основе существующей базы сделать чистую, сохранив только номенклатуру(названия, артикулы,штрихкоды)
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