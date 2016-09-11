Почистить 1с Розницу

1С-программированиеЗавершен5 заявок157 просмотров
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Есть база на 1С Розница 1.0

В какой-то момент перестала делаться резевная копия(грузиться бесконечно).

Нужно

1. Починить базу, чтобы работала резервная копия

2. Написать код, чтобы при оформлении заказа создавался счет по образцу

3. На основе существующей базы сделать чистую, сохранив только номенклатуру(названия, артикулы,штрихкоды) 

7 лет назад
nosferat
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$40
3 дня
Работу выполни в срок, без задержек. Удаленно подключился к компьютеру магазина и по месту все установил и настроил. Работой доволен, рекомендую.
Интересное задание, оплата сделана по факту выполнения задачи. Виталий показал себя как надёжный и ответственный заказчик. Спасибо за сотрудничество.
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