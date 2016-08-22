Необходимо настроить обмен, а точнее выгрузку номенклатуры с ценами, описанием, фото из УТ 11.1 в Розницу 2.1
Разработка вспомогательного документа для расчета зарплаты
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Основа - Типовая конфигурация 1С 7.7 с планом счетов для Беларуси
В типовой конфигурации в документе Начисления зарплаты предусмотрено только одно поле Надбавка. В нашей организации видов надбавок очень много - как в сумме, так и в % от оклада.
Необходимо доработать документ начисление зарплаты для учета всех надбавок на нашем предприятии. Есть два варианта решения: 1) добавить в документ необходимые поля, 2) сделать расшифровку поля Надбавка, для этого должен быть документ(место хранения) в котором указаны все надбавки по сотруднику за месяц и только общая сумма по сотруднику потом отражается в документе Начисление ЗП в поле Надбавка. Необходимо, чтобы из документа Начисление ЗП можно было распечатать расчетные листки и ведомость с указанием всех надбавок.
Возможно решением будет объединение двух вариантов. Есть отдельный документ для указания всех надбавок и при начислении зарплаты из этого документа будут переносится все надбавки в соответствующие поля документа.
Документ создается один раз в месяц и никаких проводок не создает. В шапке указываем только подразделение для которого производится расчет начисленных надбавок, в подвале заполнить по подразделению и закрыть. Табличная часть состоит из следующих колонок(оклад зафиксирован в карточке сотрудника):
* ФИО сотрудника
* отработаны часы
* оплата по окладу(согласно часам)
* премия суммой
* премия % от оклада
* за сложность % от оклада
* сверхурочные
* по совмещению % от оклада
* класность % от оклада
* премия день рождения
* вредность(формула расчета)
Этот документ необходим, чтобы оператор по начислению зарплаты мог быстро и правильно разнести суммы и проценты согласно полученного табеля от начальников производств.
При вводе нового документа Начисление ЗП, при выборе подразделения и нажатии кнопки заполнить, происходит поиск за текущий месяц, не только документов начисления отпуска, больничных и т.д. но и просмотр созданных документов для расчета видов премий. При совпадении подразделений все данные из найденного документа переносятся в документ начисление ЗП.
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