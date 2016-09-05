Настроить обмен УТ - Розница

1С-программированиеЗавершен4 заявки191 просмотр
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Необходимо настроить обмен, а точнее выгрузку номенклатуры с ценами, описанием, фото из УТ 11.1 в Розницу 2.1

7 лет назад
Pelex
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$10
3 дня
Работа оказалась не такой лёгкой как казалось на первый взгляд, но Дмитрий не сдался и выполнил её, мои рекомендации, ответственный исполнитель! Будет работа-буду обращаться.
Приятно было работать с Вами - чёткая постановка задачи, развёрнутые комментарии по необходимым вопросам в процессе работы, своевременная оплата.
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