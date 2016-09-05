Настроить обмен УТ - Розница

Существует внешняя обработка для отраслевого решения на платформе 1С 8, позволяющая загружать и выгружать из БД текстовые файлы определенного формата. Требуется модернизировать данную обработку для работы в обновленной конфигурации отраслевого решения. Функционал обработки не меняется.
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Необходимо настроить обмен, а точнее выгрузку номенклатуры с ценами, описанием, фото из УТ 11.1 в Розницу 2.1
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