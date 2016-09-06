Настроить 1с

1С-программированиеЗавершен5 заявок157 просмотров
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Делали работы по 1с "управление торговлей"

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7 лет назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
1 день
Спасибо за сотрудничество. Оперативно помог в трудной ситуации.
Было приятно работать с Олегом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.