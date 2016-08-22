Перенос данных 1С

1С-программированиеЗакрыт4 заявки222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеются 2 базы 1с: 

1. База1 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0 (написана под тур агентство)  

2. База2 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана – Типовая 

До июня 2016 года использовали базу1 и тут нам предложили обновиться до 3й редакции. Обновили нам криво и мы отказались от новой конфигурации и хотим перейти на старую базу. Но в настоящее время надо перенести из Базы2 в Базу1 всю информацию которая была забита. 

Нужен примерный срок и цена

7 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад