Перенос данных 1С

Имеются 2 базы 1с:

1. База1 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0 (написана под тур агентство)

2. База2 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана – Типовая

До июня 2016 года использовали базу1 и тут нам предложили обновиться до 3й редакции. Обновили нам криво и мы отказались от новой конфигурации и хотим перейти на старую базу. Но в настоящее время надо перенести из Базы2 в Базу1 всю информацию которая была забита.

Нужен примерный срок и цена