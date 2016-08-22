Перенос данных 1С

Основа - Типовая конфигурация 1С 7.7 с планом счетов для Беларуси В журнале Зарплата необходимо создать документ для расчета надбавок для сотрудников, документ никаких проводок не создает. В шапке указываем только подразделение. Табличная часть состоит из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются 2 базы 1с:
1. База1 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0 (написана под тур агентство)
2. База2 – Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана – Типовая
До июня 2016 года использовали базу1 и тут нам предложили обновиться до 3й редакции. Обновили нам криво и мы отказались от новой конфигурации и хотим перейти на старую базу. Но в настоящее время надо перенести из Базы2 в Базу1 всю информацию которая была забита.
Нужен примерный срок и цена
- Похожие заказы
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Основа - Типовая конфигурация 1С 7.7 с планом счетов для Беларуси В типовой конфигурации в документе Начисления зарплаты предусмотрено только одно поле Надбавка. В нашей организации видов надбавок очень много - как в сумме, так и ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить обмен, а точнее выгрузку номенклатуры с ценами, описанием, фото из УТ 11.1 в Розницу 2.1Завершен7 лет назад
Существует внешняя обработка для отраслевого решения на платформе 1С 8, позволяющая загружать и выгружать из БД текстовые файлы определенного формата. Требуется модернизировать данную обработку для работы в обновленной конфигурации отраслевого решения. Функционал обработки не меняется.Завершен7 лет назад
Нужно настроить права для новых пользователей в зуп 2.5.1С-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно в зуп 2.5. подправить макет в приказе "принятие на работу". Очень срочно.1С-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Старая база (текущая) Бухгалтерия предприятия 1.6, нужно втянуть в 3.0 контрагентов и все документы. Пожалуйста предлагайте цену и срок выполнения задачи.1С-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день 1. Программисту обновить УТ 10.3 с мая 2012 или, если это не сложно, то показать, как это сделать. У нас уже есть доработки, проверить их работу. 2. Для оценки фин.результатов в разрезе видов деятельности и ...1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо разработать внешнюю печатную форму счет-фактуры. Конфигурация УТ 11Завершен7 лет назад
Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Задачи разные: исправление ошибок по верстке, доработка стандартных компонентов битрикса, работа с чужими (сторонними) модулями и компонентами. Список задач скину выбранном исполнителю. Оплата почасовая. Компании и группы специалистов не рассматриваю. ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад