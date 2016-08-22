Разработать документ расчет надбавок для зарплаты

Основа - Типовая конфигурация 1С 7.7 с планом счетов для Беларуси

В журнале Зарплата необходимо создать документ для расчета надбавок для сотрудников, документ никаких проводок не создает.

В шапке указываем только подразделение. Табличная часть состоит из колонок, которые указаны в приложенном excel так же надо делать и расчет сумм в колонках как в excel. В подвале есть кнопки Заполнить ТЧ по подразделению, кнопка Подбор для сотрудников, Печать для ведомости по документу и строка с общей суммой надбавок по документу.