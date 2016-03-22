Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Сайт sigma-med.ru 

1. Нужно добавить несколько полей в форму оформления заказа, через админку это не выходит 

2. Нужно изменить шаблон письма заказа, которое приходит нам. 

3. В корзине сделать всплывающее окно, если сумма от 1500 до 3000. Текст я скину. 

4. В разделе дезинфекция нужно сделать алфавитный указатель 

Джумла версии 1.5.26 

модуль магазина www.joomshopping.com Version 2.9.7

Тем, кто только умеет устанавливать модули просьба не подписываться.

Joomla
9 лет назад
nosferat
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Redcom
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Задача была не тривиальная, когда надо поставить пару модулей в движок. Почти все, кто подписывался на ее выполнение, на практике к программированию имели посредственное отношение. Когда выяснялось, что придется реально программить, все кандидаты сливались. Сергей взялся, сделал быстро и качественно. Рекомендую, как программист программиста.
Хороший заказчик: - для работы предоставил тестовый сайт, - оперативно отвечал на вопросы, - оплатил вовремя. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Redcom
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад