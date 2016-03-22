Доработка сайта на Joomla

Сайт sigma-med.ru

1. Нужно добавить несколько полей в форму оформления заказа, через админку это не выходит

2. Нужно изменить шаблон письма заказа, которое приходит нам.

3. В корзине сделать всплывающее окно, если сумма от 1500 до 3000. Текст я скину.

4. В разделе дезинфекция нужно сделать алфавитный указатель

Джумла версии 1.5.26

модуль магазина www.joomshopping.com Version 2.9.7

Тем, кто только умеет устанавливать модули просьба не подписываться.