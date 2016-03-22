Добрый день! Имеется сайт поставщиков, у них свой API есть https://zakaz.mxgroup.ru/api.html И имеется личный кабинет. Необходимо продумать систему парсинга и дальнейший обмен данными на свой интернет магазин. CMS OpenCart
Доработка сайта на Joomla
Сайт sigma-med.ru
1. Нужно добавить несколько полей в форму оформления заказа, через админку это не выходит
2. Нужно изменить шаблон письма заказа, которое приходит нам.
3. В корзине сделать всплывающее окно, если сумма от 1500 до 3000. Текст я скину.
4. В разделе дезинфекция нужно сделать алфавитный указатель
Джумла версии 1.5.26
модуль магазина www.joomshopping.com Version 2.9.7
Тем, кто только умеет устанавливать модули просьба не подписываться.
Выбранный исполнитель
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