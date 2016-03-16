Соединить Webpack Dev Server с приложением на Koa.js

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  2. Веб-программирование
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Необходимо создать boilerplate приложения, работающего на Koa.js, использующего в dev режиме webpack dev server, с модулем hot module replacement. 

9 лет назад
samoxbal
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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