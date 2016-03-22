Перенос скрипта счетчика на другой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка161 просмотр

1) Есть лендинг "start", на нем таймер по дате.  Есть второй лендинг "sale", там таймер обратного отсчета при первом посещении страницы после истечения которого идет редирект на другую страницу (в куках запоминает пользователя) Нужно на лендинг "start"прикрутить таймер лендинга "sale".

все данные вносятся в файле js

2) В обоих лендингах сделать тег [data], который будет выводить цифру по формуле: сегодняшняя дата (+кол-во дней в js) + месяц.

Пример: если в файле js занесена "1", а пользователь зашел 5 января, то на сайте будет вывод текста 6 января вместо тега [data]

JavaScript
9 лет назад
pclux
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Дмитрий, отлично справился с задачей. Рекомендую!
Рекомендую данного заказчика. Четко поставил задачу, предоставил доступы, все время был на связи. Сразу после проверки работоспособности скрипта и внесения мною финальных правок - перевел оплату. Рекомендую

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад