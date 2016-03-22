Перенос скрипта счетчика на другой сайт

1) Есть лендинг "start", на нем таймер по дате. Есть второй лендинг "sale", там таймер обратного отсчета при первом посещении страницы после истечения которого идет редирект на другую страницу (в куках запоминает пользователя) Нужно на лендинг "start"прикрутить таймер лендинга "sale".

все данные вносятся в файле js

2) В обоих лендингах сделать тег [data], который будет выводить цифру по формуле: сегодняшняя дата (+кол-во дней в js) + месяц.

Пример: если в файле js занесена "1", а пользователь зашел 5 января, то на сайте будет вывод текста 6 января вместо тега [data]