Устранить дубли контента на сайте

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Завершен3 заявки199 просмотров

устранить дубли контента.  Например, открываем страницу "Виброплиты", она, как оказалось, доступна по двум адресам: http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html и http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html. На странице http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html текст про виброплиты есть, а на странице http://www.topvoltage.ru/shop/CID_27.html нет.  их надо устранить. Как я понимаю, избавиться от таких дублей можно либо через 301 редирект, либо через атрибут alt тег canonical.

Вообщем нужно почистить сайт на предмет дублей по всему сайту

Убрать ключевые слова в подвале на главной странице.

Так же подправить тэги в разделах сайта что бы они правильно отображались при нажатии на раздел в тэгах вверху

 

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HTML
9 лет назад
suvorovve
Вячеслав 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mushishi
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
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mushishi
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад