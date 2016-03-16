Краткая инструкция по PayPal

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка152 просмотра

Для интернет-магазина собираемся завести PayPal чтобы принимать платежи. Нужна краткая инструкция по заведению кошелька, со скриншотами. С разбором нюансов - личный/корпоративный и т.д.

Срок - сегодня, оплата - 150 руб.

9 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Seth26
Роберт 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Оперативно и качественно. Рекомендую.
Прекрасный клиент, грамотное задание и быстрая оплата

Заявки фрилансеров

Seth26
Роберт 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад