Сбор заявок с сайта на wordpress

Добрый день! Сайт на wordpress

sport-iv.ru

На сайте есть различные "формы обратной связи".

Нужно сделать чтобы по ним все заявки куда то загружались в таблицу. Чтобы потом эту таблицу можно было использовать

Разделения по виду формы/конкретного клуба делать не нужно

Таблица нужна для последующих email рассылок. Обновление таблицы должны быть lifetime или хотя бы раз в неделю