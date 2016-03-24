Сбор заявок с сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок246 просмотров

Добрый день! Сайт на wordpress

sport-iv.ru 

На сайте есть различные "формы обратной связи". 

Нужно сделать чтобы по ним все заявки куда то загружались в таблицу. Чтобы потом эту таблицу можно было использовать

Разделения по виду формы/конкретного клуба делать не нужно 

Таблица нужна для последующих email рассылок. Обновление таблицы должны быть lifetime или хотя бы раз в неделю

WordPress
9 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Все было хорошо и так как нужно!
Сотрудничество прошло успешно, узнал для себя что-то новое :) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад