Необходимо обернуть серое АПИ WhatsApp https://github.com/mgp25/Chat-API REST сервисом. Требуемые endpoints: системные - requestSms (examples/registerTool шаг 1): на вход телефон, на выход подтверждение - register (аналог registerTool): на вход телефон + код, ...
Сбор заявок с сайта на wordpress
Добрый день! Сайт на wordpress
На сайте есть различные "формы обратной связи".
Нужно сделать чтобы по ним все заявки куда то загружались в таблицу. Чтобы потом эту таблицу можно было использовать
Разделения по виду формы/конкретного клуба делать не нужно
Таблица нужна для последующих email рассылок. Обновление таблицы должны быть lifetime или хотя бы раз в неделю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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