PHP Подправить код парсера

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок154 просмотра

Парсер PHP начал подвисать и в итоге выдавать ошибку 504. Возможно что-то немого изменилось в формате отдаваемых данных, хотя на сайтом сайте я изменений не видел.

Нужен исполнитель, который сможет отладить и устранить ошибку

PHP
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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