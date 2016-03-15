Интеграция Opencart 1.5.5.1.2 с МойСклад

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно интегрировать Opencart 1.5.5.1.2 с МойСклад для обмена информацией о цене, количестве товаров.

Интересует стоимость, сроки.

Очень важен опыт, чтобы все работало, как часы.

Opencart
9 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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