Авторизация на сайте через другой сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок123 просмотра

Имеется лендинг для одного игрового портала, сделан на html. Нужно реализовать авторизацию/регистрацию на нем через этот портал. Имеется REST API, но нету времени разбираться, так как скинули все в последний момент. Нужен человек, который сможет все быстро сделать.

Все остальные детали при переписке. Сроки очень жмут, нужно решить в течении 2-3 часов.

HTML
9 лет назад
locker10
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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