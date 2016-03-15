Доброго времени суток! Есть сайт: Automama.su Обновили дизайн, без серьезных изменений в структуре, все осталось на своих местах (см. макеты). Админка CMS: http://joxi.ru/8AnV6yLhqXwE7A Требуется натяжка уже готовой верстки ...
Авторизация на сайте через другой сервис
Имеется лендинг для одного игрового портала, сделан на html. Нужно реализовать авторизацию/регистрацию на нем через этот портал. Имеется REST API, но нету времени разбираться, так как скинули все в последний момент. Нужен человек, который сможет все быстро сделать.
Все остальные детали при переписке. Сроки очень жмут, нужно решить в течении 2-3 часов.
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