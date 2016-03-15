Авторизация на сайте через другой сервис

Имеется лендинг для одного игрового портала, сделан на html. Нужно реализовать авторизацию/регистрацию на нем через этот портал. Имеется REST API, но нету времени разбираться, так как скинули все в последний момент. Нужен человек, который сможет все быстро сделать.

Все остальные детали при переписке. Сроки очень жмут, нужно решить в течении 2-3 часов.