Календарь бронирований для Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок167 просмотров

http://letsplay.ee/pood/ru/broneerimine-p50

Нужно сделать по образу и подобию того, что в ссылке.

От вас жду предложений по сроку и цене, примеры сделанных ранее похожих работ.

WordPress
9 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$100
5 дней
Несмотря на некоторые изменения в ТЗ по ходу работы, Дмитрий отлично справился, предложил несколько вариантов выполнения задания. Постоянно на связи, вопросы решались оперативно. Спасибо за хорошую работу! При необходимости надеюсь обратиться еще.
Работали с Ириной. Сотрудничеством остался очень доволен. ТЗ было интересным и не тривиальным, это не просто натянуть вёрстку на WP или что-то подобное. В ходе работы изменилось тз, была пересчитана сумма и сотрудничество продолжилось. Очень позитивный человек. Ирина предоставила детальное ТЗ и всегда была на связи, для решения каких-то вопросов. Совет всем фрилансерам, если когда либо у вас будет возможность посотрудничать с Ириной - делайте это. Надежно. Быстро. Ответственно. Интересно. Заслуженные 10 из 10

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад