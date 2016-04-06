Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3 Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.
Календарь бронирований для Вордпресс
http://letsplay.ee/pood/ru/broneerimine-p50
Нужно сделать по образу и подобию того, что в ссылке.
От вас жду предложений по сроку и цене, примеры сделанных ранее похожих работ.
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