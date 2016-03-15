Интегрировать модуль поиска тура по api данным на сайт

Такой вопрос. Кто либо работал с туристическими агенствами?

Т.е например есть туроператор ПЕГАС-туристик

Их офф. сайт http://pegast.com/

Имеется их API, правда без какой либо внятной документации (пара другая WDSL и несколько примеров запросов по ним)

Кто либо реализовывал проекты на данном API?

Мог бы купить скрипты ваши, если у кого есть наработки какие либо

Или может возьметесь например по данному API сделать

Сколько будет ваша цена по проекту? Ориентировочно