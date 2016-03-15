Есть у меня 2 сайта на одинаковой CMS с разными HTML шаблонами. Задача сделать такой же scroll как на примере https://ooo-kreol.ru/test/1.html При прокрутке вниз появляется скрол в правом нижнем углу. Такое чудо ...
Хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода.
Нужен хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода.
Объясню.
Я разрабатываю CMS и у меня грубо говоря много лишнего кода, хотелось бы узнать как его упростить и сделать красивым.
Очень много условий if else
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И не только, очень много подобных задач, кто знает толк в хорошем программирование без лишнего кода, и как без него обойтись оптимальными решениями, дайте знать.
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