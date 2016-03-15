Хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода.

Очень мутный заказ получился - исправить ошибки в PHP и JS коде. Много навозился пока вникал в эту кучу говнокода, много всего объяснил ему, рассказал как надо делать правильно, показал примеры. В итоге получил 500 RUB за 5 или 6 часов времени. На следующий день дёргал постоянно - "а ну подскажи, тебе же это 3 минуты". По доброте душевной отвлекался и старался ответить, т.к. он обещал сделать большой заказ через какое-то время. Через пару дней он снова обратился, причём с претензией, типа я не закончил что-то. Я не хотел делать ничего, да и времени не было, но в итоге пошёл навстречу ему и снова провозился целый вечер, а он тупо кинул с оплатой - после того как всё заработало куда-то пропал, предварительно пообещав оплатить когда "да я скоро буду, надо сбегать тут рядом" и просто перестал в дальнейшем отвечать на сообщения в скайп. Присоединяюсь к предыдущим негативным комментариям - там всё верно написано.