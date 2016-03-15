Хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

Нужен хороший php программист для консультации и помощи в аккуратности кода.

Объясню.

Я разрабатываю CMS и у меня грубо говоря много лишнего кода, хотелось бы узнать как его упростить и сделать красивым.

Очень много условий if else

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О лицензии

И не только, очень много подобных задач, кто знает толк в хорошем программирование без лишнего кода, и как без него обойтись оптимальными решениями, дайте знать. 

PHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$1
1 день
Очень мутный заказ получился - исправить ошибки в PHP и JS коде. Много навозился пока вникал в эту кучу говнокода, много всего объяснил ему, рассказал как надо делать правильно, показал примеры. В итоге получил 500 RUB за 5 или 6 часов времени. На следующий день дёргал постоянно - "а ну подскажи, тебе же это 3 минуты". По доброте душевной отвлекался и старался ответить, т.к. он обещал сделать большой заказ через какое-то время. Через пару дней он снова обратился, причём с претензией, типа я не закончил что-то. Я не хотел делать ничего, да и времени не было, но в итоге пошёл навстречу ему и снова провозился целый вечер, а он тупо кинул с оплатой - после того как всё заработало куда-то пропал, предварительно пообещав оплатить когда "да я скоро буду, надо сбегать тут рядом" и просто перестал в дальнейшем отвечать на сообщения в скайп. Присоединяюсь к предыдущим негативным комментариям - там всё верно написано.

Заявки фрилансеров

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад