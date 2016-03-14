Плагин для мобильной браузера(желательно кроссплафтформенный)

Нужен плагин,а точнее два плагина для мобильных браузеров на андроиде,желательно кроссплатформенных,но в идеале хотябы dolphin,chrome,puffin

1.ожидание на странице кнопки с заданным текстом(желательн возможность выбора этого самого текста ну или идентификатора кнопки),появление счетчика времени после ее отображения на странице и автоматическое нажатие по истечению заданного времени.

2.Поиск списка ключевых слов на странице и автонажатие по этим словам при их появлении.Возможность добавлять эти самые ключевые слова