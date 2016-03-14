Скрипт для автоматизации платежей
Нужен программист имеющий опыт работы с базами данных SQL и пишущий на asp. Для того что бы узнать подробности по проекту пишите в л.с. Пожалуйста не пишите мне если не имеете опыт работы.
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