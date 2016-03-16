Требуется опытный программист

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок258 просмотров

Добавить несколько дополнительных функций на сайт(PHP+MySQL). Оплата только по факту.

MySQLPHP
9 лет назад
dicomp
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

accels
27 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$45
5 дней
Никому не рекомендую связываться с этим наглым челом! Оплату за проект получил, Работу не доделал на связь не выходит. Па портил некоторые функции на сайте, исправлять не хочет, говорит что так и было! Очень и очень пожалел, что связался с ним! Потерял много времени и нервов! Наглый тип!!

Заявки фрилансеров

accels
27 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад