Требуется опытный программист

Никому не рекомендую связываться с этим наглым челом! Оплату за проект получил, Работу не доделал на связь не выходит. Па портил некоторые функции на сайте, исправлять не хочет, говорит что так и было! Очень и очень пожалел, что связался с ним! Потерял много времени и нервов! Наглый тип!!