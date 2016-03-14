Создать админку

Доброго дня, нужен человек, который сможет помочь, к сожалению, исполнитель заказа уже месяц не может его доработать. Имеется таблица админа prntscr.com/af1kkm подробнее выбранному исполнителю. Напишите, пожалуйста, Вашу цену и сроки. Нужно ...