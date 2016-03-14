Создать админку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок148 просмотров

Необходимо залить сайт в сеть. Создать админку, которая будет принимать заявки, и автоматически распределять между теми почтами, что будут указанны в админке.

Подробнее в скайпе. 

9 лет назад
dmitriidmitriev4
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров